Depois de seis mandatos consecutivos, o senador Romero Jucá (MDB-RR) foi derrotado nas eleições para o Senado em Roraima. O político ficou em terceiro lugar na disputa, atrás do ex-deputado federal Chico Rodrigues (DEM) e de Mecias de Jesus (PRB).

Com todas as urnas apuradas, Rodrigues conquistou 22,76% dos votos válidos e Jesus 17,43%. Jucá veio logo em seguida, com 17,34%.

A corrida pela segunda vaga no Senado pelo estado foi acirrada. Somente nos últimos votos, apurados às 23h26, o segundo colocado foi conhecido.

Conhecido por ser o eterno líder de todos os presidentes, Jucá foi aliado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi ministro da Previdência e da ex-presidente Dilma Rousseff. Do presidente Michel Temer, Jucá foi ministro do Planejamento e líder do governo no Senado.

Ele deixou a liderança do governo Temer por discordar do não fechamento da fronteira de Roraima com a Venezuela. A crise migratória, que impactou o eleitorado local, acabou prejudicando a candidatura de Jucá.

No início do governo Temer, foram vazados áudios de Jucá, gravados pelo ex-senador Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Jucá afirmava na conversa que era preciso “estancar a sangria” da Operação Lava Jato. A declaração lhe custou o cargo de ministro do Planejamento. Jucá é o atual presidente nacional do MDB.

(Com Agência Brasil)