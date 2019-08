Pesquisa: Maia só perde para o presidente entre lideranças

Na época da cassação do ex-­presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ), em 2016, o deputado Rodrigo Maia era um político pouco relevante em Brasília. Hoje, em seu segundo mandato como presidente da Casa, é apontado por 22% da população como a liderança que mais está fazendo o país avançar — fica atrás somente de Bolsonaro, citado nesse quesito por 37% dos entrevistados na pesquisa FSB/VEJA.

O parlamentar do DEM-RJ é o responsável por blindar a agenda econômica contra a instabilidade criada por Bolsonaro. A Maia é atribuída a votação recorde para aprovar a reforma da Previdência. Aplaudido, chorou no plenário. Ele tem maior respaldo entre as mulheres maiores de 60 anos que cursaram até a 4ª série, ganham até um salário mínimo por mês e vivem no Nordeste. A imagem do presidente da Câmara também se descola dos índices ruins do Congresso, avaliado no mesmo levantamento por 41% das pessoas como regular, por 14% como ruim e por 28% como péssimo. Só 3% consideram o Parlamento ótimo.

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2019, edição nº 2649