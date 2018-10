O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu hoje (7) apostar na vitória do candidato do PSL para a Presidência, Jair Bolsonaro, e se identificar com as propostas seu assessor econômico, Paulo Guedes. Em sua opinião, o candidato apoiado por seu partido, o tucano Geraldo Alckmin, “ficou para trás”.

“Não é o que a gente esperava. Nossa coligação ficou para trás, mas o nosso lado ideológico está mostrando grande maioria no Rio e no Brasil”, disse Maia, que concorre a mais um mandato como deputado federal, depois de otar em uma escola da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ele disse apoiar as propostas do economista Paulo Guedes, que prega reformas liberais no Estado e chegou a defender a reedição da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O discurso da esquerda, segundo Maia, é “velho”.