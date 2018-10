O candidato do PSL ao governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, foi eleito governador com 66,34% dos votos válidos, que excluem nulos e brancos. Seu adversário, Expedito Junior, do PSDB, teve 33,66%, com 100% das urnas apuradas.

Policial militar, o novo governador, que pertence ao partido de Jair Bolsonaro, aproveitou-se da onda em torno do presidenciável para se eleger.