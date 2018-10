A senadora Fátima Bezerra, do PT, foi eleita neste domingo (28) a nova governadora do Rio Grande do Norte. Com sua vitória, o partido elege pela primeira vez o governo do estado. Com 98,97% das urnas apuradas, ela teve 57,58% dos votos válidos. Os votos válidos excluem brancos e nulos.

Seu adversário, Carlos Eduardo, do PDT, teve 42,42%.

No primeiro turno, a petista recebeu 46,17% dos votos válidos, enquanto o pedetista teve 32,45%.

Fátima se beneficiou do enfraquecimento das oligarquias locais para se eleger. O descontentamento com a gestão de Robinson Faria (PSD) foi impulsionado pela crise econômica no estado: o governo do Rio Grande do Norte atrasou o salário de seus servidores e o pagamento do décimo terceiro.

Faria tentou se reeleger, mas não foi nem para o segundo turno.