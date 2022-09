Rio fora da influência do quadro nacional

Embora a disputa presidencial esteja empatada no Rio, as intenções de voto para o governo do estado indicam favoritismo do governador Cláudio Castro ((PL), candidato à reeleição. A diferença entre ele e Marcelo Freixo (PSB) aumentou 12 pontos percentuais. Castro subiu quatro pontos, chegando a 35% dos votos, contra 23% de Freixo.

Rodrigo Neves (PDT), tem 9% das intenções de voto. Cyro Garcia (PSTU), tem 2%, assim como Paulo Ganime (Novo), Juliete Pantoja (Unidade Popular) e Eduardo Serra (PT). Wilson Witzel (Partido da Mulher) aparece com 1%. Luiz Eugênio Honorato não pontuou.

Além de liderar em todas as faixas de renda, escolaridade, entre homens e mulheres, entre católicos e evangélicos e também no Interior e na Baixada, o governador ampliou sua vantagem (5 pontos) na capital fluminense. Tem 34% contra 28% de Freixo. Em simulação de segundo turno, Castro venceria Freixo por 45% a 31%.

Para o Senado, Romáro mantem 39% das intenções de voto, contra Clarissa Garotinho (União) e Alessandro Molon (PSB), tecnicamente empatados, Cabo Daciolo (PDT) tem 7%, André Ceciiano (PT) 5%, Professor Helvio Costa e Bárbara Sinedino 1. Os demais não pontuaram.

A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais, e ouviu 1500 pessoas.