Ricardo Barros passa por cirurgia em SP e deve ter alta neste domingo

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, passou por uma angioplastia neste sábado,21, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e deve ter alta ainda neste domingo, 22. Aos 61 anos, esse é o terceiro procedimento que o parlamentar se submete. O processo cirúrgico é minimamente invasivo e consiste na aplicação de um stent, aparelho que serve desobstruir artérias do coração.

“Fiz hoje uma angioplastia, e ganhei meu terceiro stent. Os dois primeiros, recebi quando era ministro da saúde. Uma maravilha a medicina moderna. Agradeço as orações, Dr. Kalil, Dr. Fábio Sândoli e a equipe do hospital Sírio Libanês. Espero alta amanhã para continuar na luta”, escreveu Barros em uma publicação no Twitter.

Fiz hoje uma angioplastia, e ganhei meu terceiro stent. Os dois primeiros, recebi quando era ministro da saúde. Uma maravilha a medicina moderna. Agradeço as orações, Dr. Kalil, Dr. Fábio Sândoli e a equipe do hospital Sírio Libanês. Espero alta amanhã para continuar na luta. pic.twitter.com/9JYw2vczTE — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) August 21, 2021

O líder do governo é investigado pela CPI da Pandemia. Ele é suspeito de envolvimento em supostas irregularidades na negociação para a compra da vacina indiana Covaxin e já prestou depoimento como convidado. A comissão, no entanto, deve ouvi-lo novamente, mas dessa vez como convocado.

Barros entrou na mira da CPI após ser citado em depoimento pelo deputado federal Luís Miranda – ele disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em reunião no Palácio do Alvorada, que “isso era coisa” de Ricardo Barros e que acionaria a Polícia Federal ao ouvir relato de pressões indevidas na liberação da importação dos imunizantes.