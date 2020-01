Regina Duarte vê missão na Cultura como ‘chamado’ divino

Regina Duarte já deu o “sim” ao convite do presidente Jair Bolsonaro para que ela assuma a Secretaria da Cultura, conforme revelou a coluna Radar. A atriz desembarca em Brasília na tarde desta quarta-feira, 29, para os últimos acertos administrativos.

Antes de tomar a decisão, a artista conversou longamente com a família. Regina Duarte decidiu aceitar a missão na Cultura em função do que ela chamou de sentimento divino. “Recebi um chamado!”, comentou a atriz com seus filhos, segundo um deles confirmou a VEJA.

Durante as conversas, Regina teve apoio dos filhos para sua decisão. A artista é mãe da atriz Gabriela Duarte Franco, do produtor André Duarte Franco e do cineasta João Ricardo Duarte Gomez.

Regina sempre se inspirou na religiosidade para tomar decisões. Ela costuma dizer que os santos da Igreja são seus verdadeiros super-heróis. O nome escolhido para sua propriedade em Barretos, por exemplo, foi Fazenda Minhas Santas.