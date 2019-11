Reforma administrativa ‘vai demorar um pouquinho ainda’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, 17, em Brasília, que a reforma administrativa pode demorar um pouco. “Vai aparecer, não sei quando. Mas vai demorar um pouquinho ainda”, disse ele ao chegar ao Palácio da Alvorada, depois de passar o fim de semana prolongado no Guarujá (SP).

A PEC da reforma administrativa muda as regras do serviço público, criando diretrizes mais próximas à iniciativa privada. A previsão era que a proposta fosse entregue ao Congresso ainda nesta semana.

Na sexta-feira 15, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou a jornalistas que pretende concluir a reforma administrativa té o primeiro semestre do próximo ano. “Essa reforma é muito importante, pois tem o objetivo de melhorar a eficiência do serviço público.”

O presidente não quis comentar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, em manter o pedido de acesso aos relatórios financeiros de cerca de 600.000 pessoas produzidos nos últimos três anos pelo antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

“Sou o presidente do Executivo”, respondeu, ao ser questionado sobre o assunto.

Bolsonaro viajou para Guarujá na sexta-feira 15, no feriado da proclamação da República. No sábado, assistiu ao jogo entre Santos e São Paulo no estádio da Vila Belmiro. Antes de viajar para Brasília, ainda andou de moto aquática e cumprimentou simpatizantes em uma praia.