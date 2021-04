Rafael Greca, prefeito de Curitiba, sofre AVC e é internado

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, de 65 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico na manhã desta terça-feira, 20. Em nota, a prefeitura da capital paranaense informou que ele passou por exames médicos no Hospital Nossa Senhora das Graças e está internado para observação, sem ter apresentado comprometimento cognitivo ou motor.

Seu estado é estável e o problema foi considerado “leve”. De acordo com os médicos, Greca teve uma indisposição pela manhã e encontra-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando. O prefeito segue em observação no hospital.

No último sábado, 17, Greca tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O prefeito foi vacinado com a vacina do Butantan. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Curitiba, “não há nenhum caso descrito no mundo de AVC decorrente da aplicação da Coronavac”, e, por isso, a administração municipal considera “muito improvável a ligação da vacina com a ocorrência do prefeito”.

Apesar disso, ainda de acordo com a prefeitura, como praxe e pela proximidade de tempo com a vacina, o caso será investigado.