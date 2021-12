Quem se lembra do ‘Juquinha da Valec’ ?

O Tribunal de Contas da União (TCU) notificou o ex-presidente da Valec Engenharia, José Francisco das Neves, o ‘Juquinha’, a ressarcir aos cofres da estatal 62,3 milhões de reais.

A decisão faz referência a irregularidades na aplicação de recursos públicos nas obras de construção da Norte-Sul, em um trecho de 108 quilômetros no Estado de Goiás. O TCU constatou superfaturamento em contrato firmado pela Valec, ligada ao extinto Ministério dos Transportes.

Juquinha assumiu a Valec em 2003, no primeiro ano do governo Lula, e permaneceu no cargo por oito anos. O processo que originou a punição do ex-servidor trata de irregularidades constatadas em auditorias realizadas pelos técnicos do tribunal entre 2008 e 2010, durante o segundo mandato de Lula, período em que a obra tornou-se um sumidouro de dinheiro público.

O ressarcimento do dinheiro deverá ser feiro em quinze dias. O não recolhimento do dinheiro nas contas da Valec, informa o TCU, acarretará na inclusão do nome de Juquinha no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, o Cadin.

A Ferrovia Norte-Sul começou a ser construída há mais de três décadas. Projetada inicialmente para ligar Açailândia, no Maranhão, a Anápolis, em Goiás, a obra teria inicialmente pouco mais de 1500 quilômetros de extensão. Novos trechos foram sendo incorporados e a expectativa é que seja finalizada com mais de 4 mil quilômetros.

Em 2017, Juquinha foi condenado a 10 anos e sete meses de prisão por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, mas o juiz permitiu que ele recorresse em liberdade.