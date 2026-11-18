Quem é o político de esquerda que vem tirando o governo Lula do sério
Criado em favela de Recife, ele recebeu quase 250 mil votos e, antes de assumir o mandato, tornou-se um dos principais críticos do ajuste fiscal do governo Lula
Jones Manoel ainda não tomou posse como deputado federal, mas já ocupa o centro de uma disputa política que expõe divergências dentro da esquerda brasileira. Eleito pelo PSOL de Pernambuco com 249. 077 votos, o historiador e comunicador passou a confrontar publicamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo Executivo. Suas críticas à proposta, que endurece as regras de crescimento dos gastos públicos, desencadearam uma discussão nas redes sociais e o colocaram em rota de colisão com apoiadores do petista, entre eles o deputado André Janones (Rede-MG).
Autodeclarado marxista-leninista e militante comunista, Jones argumenta que o projeto representa um retrocesso para as políticas sociais e contraria os compromissos assumidos por Lula durante a campanha. O parlamentar eleito defende o arquivamento do PLP 299/2026, que prevê a redução de 2,5% para 2% do limite de crescimento real das despesas primárias. Na avaliação dele, a medida restringe a capacidade de investimento do Estado em áreas como saúde, educação e assistência social.
A reação ultrapassou o debate sobre política econômica. Janones, responsável pelo canal de WhatsApp Exército do Lula, acusou setores da esquerda radical de promoverem uma campanha de boicote ao grupo e de disseminarem informações falsas sobre o pacote. O canal perdeu centenas de milhares de seguidores durante a controvérsia, enquanto usuários passaram a reagir às publicações com emojis de tesoura, em referência aos possíveis cortes de despesas.
Filho de empregada doméstica e professor de história
O episódio ajuda a dimensionar o espaço que Jones pretende ocupar no Congresso: o de uma voz crítica à condução econômica do governo, mesmo entre integrantes do campo político que apoiaram a reeleição de Lula. A divergência não é recente. Há anos, o historiador questiona o que considera uma política de conciliação de classes dos governos petistas e defende uma atuação mais confrontadora diante dos interesses do mercado financeiro.
Aos 36 anos, Jones chega à política institucional depois de se popularizar na internet. Nascido em 9 de janeiro de 1990, no Recife, foi criado na favela da Borborema, no bairro de Boa Viagem. Filho de uma empregada doméstica, iniciou sua trajetória política em movimentos estudantis e iniciativas de educação popular.
Graduado em História e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tornou-se conhecido pela produção de vídeos sobre a esquerda radical. Em seu canal no YouTube, Farol Brasil, acumula mais de 829. 000 inscritos; no Instagram, são 3,3 milhões de seguidores. A participação em podcasts de extrema-esquerda e debates com representantes da direita ampliou sua exposição nacional.
Sua trajetória partidária começou no Partido Comunista Brasileiro (PCB), pelo qual concorreu ao governo de Pernambuco em 2022. Na ocasião, recebeu 33. 931 votos, correspondentes a 0,69% dos válidos. Em 2023, foi expulso da legenda, que alegou difamação pública contra as instâncias partidárias. Posteriormente, aproximou-se do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), organização sem registro eleitoral, e se filiou ao PSOL para disputar as eleições de 2026.
O resultado nas urnas foi expressivo: com 249. 077 votos, Jones obteve a segunda maior votação para deputado federal em Pernambuco e foi o candidato mais votado no Recife, com 81. 364 votos. A eleição também marcou sua entrada na política institucional depois de anos de militância.