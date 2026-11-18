Jones Manoel ainda não tomou posse como deputado federal, mas já ocupa o centro de uma disputa política que expõe divergências dentro da esquerda brasileira. Eleito pelo PSOL de Pernambuco com 249. 077 votos, o historiador e comunicador passou a confrontar publicamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo Executivo. Suas críticas à proposta, que endurece as regras de crescimento dos gastos públicos, desencadearam uma discussão nas redes sociais e o colocaram em rota de colisão com apoiadores do petista, entre eles o deputado André Janones (Rede-MG).

Autodeclarado marxista-leninista e militante comunista, Jones argumenta que o projeto representa um retrocesso para as políticas sociais e contraria os compromissos assumidos por Lula durante a campanha. O parlamentar eleito defende o arquivamento do PLP 299/2026, que prevê a redução de 2,5% para 2% do limite de crescimento real das despesas primárias. Na avaliação dele, a medida restringe a capacidade de investimento do Estado em áreas como saúde, educação e assistência social.

A reação ultrapassou o debate sobre política econômica. Janones, responsável pelo canal de WhatsApp Exército do Lula, acusou setores da esquerda radical de promoverem uma campanha de boicote ao grupo e de disseminarem informações falsas sobre o pacote. O canal perdeu centenas de milhares de seguidores durante a controvérsia, enquanto usuários passaram a reagir às publicações com emojis de tesoura, em referência aos possíveis cortes de despesas.

Filho de empregada doméstica e professor de história

O episódio ajuda a dimensionar o espaço que Jones pretende ocupar no Congresso: o de uma voz crítica à condução econômica do governo, mesmo entre integrantes do campo político que apoiaram a reeleição de Lula. A divergência não é recente. Há anos, o historiador questiona o que considera uma política de conciliação de classes dos governos petistas e defende uma atuação mais confrontadora diante dos interesses do mercado financeiro.

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Aos 36 anos, Jones chega à política institucional depois de se popularizar na internet. Nascido em 9 de janeiro de 1990, no Recife, foi criado na favela da Borborema, no bairro de Boa Viagem. Filho de uma empregada doméstica, iniciou sua trajetória política em movimentos estudantis e iniciativas de educação popular.

Graduado em História e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tornou-se conhecido pela produção de vídeos sobre a esquerda radical. Em seu canal no YouTube, Farol Brasil, acumula mais de 829. 000 inscritos; no Instagram, são 3,3 milhões de seguidores. A participação em podcasts de extrema-esquerda e debates com representantes da direita ampliou sua exposição nacional.

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Sua trajetória partidária começou no Partido Comunista Brasileiro (PCB), pelo qual concorreu ao governo de Pernambuco em 2022. Na ocasião, recebeu 33. 931 votos, correspondentes a 0,69% dos válidos. Em 2023, foi expulso da legenda, que alegou difamação pública contra as instâncias partidárias. Posteriormente, aproximou-se do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), organização sem registro eleitoral, e se filiou ao PSOL para disputar as eleições de 2026.

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O resultado nas urnas foi expressivo: com 249. 077 votos, Jones obteve a segunda maior votação para deputado federal em Pernambuco e foi o candidato mais votado no Recife, com 81. 364 votos. A eleição também marcou sua entrada na política institucional depois de anos de militância.