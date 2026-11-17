O Senado deve concluir nesta terça-feira, 17, a partir das 14h, a votação do projeto de ajuste fiscal do governo Lula. O texto-base do pacote foi aprovado na última quinta-feira, por 45 votos contra 31, mas os senadores ainda precisam analisar quatro destaques que podem mudar a proposta. A votação acontece em meio à insatisfação do mercado com um ajuste considerado tímido. Na segunda-feira, o dólar subiu ao patamar mais alto desde abril de 2025 e chegou a R$ 5,77. A bolsa caiu 1,8%.

Diante do cenário, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que “não há razão” para a reação do mercado financeiro após o andamento do pacote de ajuste fiscal no Congresso. “Não há razão para o mercado apresentar essas oscilações”, disse. “O Brasil é uma das maiores economias do mundo, tem reservas internacionais de mais de 1,5 trilhão de reais, inflação sob controle e segurança jurídica. Então, não há razão para essas oscilações. Acredito que elas serão passageiras.”

Além da reação do mercado, o pacote fiscal de Lula também provocou divisões dentro da esquerda. Partido da base do governo, o PSOL convocou manifestações para esta terça contra a proposta.

O que é o pacote fiscal do governo Lula?

A proposta de ajuste fiscal de até R$ 56 bilhões permite ampliar o bloqueio de despesas e limitar, em determinadas condições, o crescimento dos gastos públicos acima da inflação. O texto aprovado é um substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB-AM) ao projeto de lei complementar apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) a pedido do Poder Executivo. A proposta muda o arcabouço fiscal e permite ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir de 2027, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.

Os desafios do governo Lula 4

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O projeto reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo para o Congresso regulamentar os chamados supersalários no serviço público. Segundo estimativas do Executivo, as medidas podem melhorar o resultado das contas públicas em até R$ 56,1 bilhões em 2027.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou na quinta o adiamento da votação dos destaques após a aprovação do texto principal. Segundo ele, a decisão permitirá que os senadores avaliem as posições sobre os pontos pendentes. Concluída a votação, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.

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O que propõem os destaques que serão votados?

Dois dos destaques questionam as mudanças nos repasses da Lei Kandir. A regra aprovada permite que a União adie aproximadamente 12 bilhões de reais em transferências a Estados e municípios entre 2027 e 2030, distribuindo os pagamentos ao longo dos anos seguintes, até 2037. Os parlamentares querem retirar esse mecanismo do projeto.

Outro destaque propõe a votação em separado de um dispositivo que estabelece que a nova legislação não cria obrigações futuras para a União nem pode prejudicar benefícios já concedidos com base nas regras atualmente em vigor.

O terceiro requerimento reúne mudanças em diferentes pontos do pacote. A proposta é reduzir de 2% para 0,6% o limite de crescimento real das despesas utilizado para fins de contingenciamento. O destaque também pretende retirar a autorização para excluir até 10,5 bilhões de reais em gastos com a subvenção ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026.

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O quarto destaque também trata dos repasses da Lei Kandir e propõe retirar do projeto o dispositivo que estabelece limites para os pagamentos de compensação previdenciária entre regimes (Comprev).

(Com Agência Senado)