OS DESAFIOS dO GOVERNO LULA 4

Lula enfrentará índices alarmantes como alta taxa de juros, inflação, dívida pública superando os 80% do PIB e grande endividamento das famílias.
As medidas prometidas por Lula durante a campanha, como o aumento do Bolsa Família, somam R$ 200 bilhões e não estavam previstas no Orçamento de 2027.
Com dados econômicos preocupantes e promessas eleitorais bilionárias, o plano de governo de Lula ainda não detalhou como (e se) fará corte de gastos.
Com 29 dos 81 senadores, o PL terá a maior bancada do Senado, o que trará dificuldades para Lula emplacar medidas no Legislativo.
Lula deve apostar em uma reforma na Corte em meio ao risco do avanço de impeachment de ministros no Congresso.
O presidente irá indicar até 4 ministros para a Suprema Corte, que precisarão ser sabatinados e aprovados pelo Senado.
A ligação da lobista Roberta Luchsinger com um dos filhos do presidente, o Lulinha, devem gerar ainda mais desgaste para o governo.
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