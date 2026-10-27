Após derrotar Flávio Bolsonaro, o petista precisará superar desafios políticos e econômicos

OS DESAFIOS dO GOVERNO LULA 4

Lula enfrentará índices alarmantes como alta taxa de juros, inflação, dívida pública superando os 80% do PIB e grande endividamento das famílias.

Situação econômica do país

01.

As medidas prometidas por Lula durante a campanha, como o aumento do Bolsa Família, somam R$ 200 bilhões e não estavam previstas no Orçamento de 2027. 

'Pacote de bondades'

02.

Com dados econômicos preocupantes e promessas eleitorais bilionárias, o plano de governo de Lula ainda não detalhou como (e se) fará corte de gastos.

Ajuste fiscal necessário

03.

Com 29 dos 81 senadores, o PL terá a maior bancada do Senado, o que trará dificuldades para Lula emplacar medidas no Legislativo.

Congresso conservador

04.

Lula deve apostar em uma reforma na Corte em meio ao risco do avanço de impeachment de ministros no Congresso. 

Desgaste do Judiciário

05.

O presidente irá indicar até 4 ministros para a Suprema Corte, que precisarão ser sabatinados e aprovados pelo Senado. 

Indicações ao STF

06.

A ligação da lobista Roberta Luchsinger com um dos filhos do presidente, o Lulinha, devem gerar ainda mais desgaste para o governo. 

Escândalos

07.

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