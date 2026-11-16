Por que o PSOL decidiu ir às ruas para o primeiro protesto contra Lula reeleito

Três semanas após ser reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará a primeira manifestação de rua contra o seu governo — e o protesto vem não da oposição, mas do PSOL, partido de esquerda que compõe a base aliada do petista no Congresso e que integrou a coligação que sustentou a sua candidatura presidencial.

Convocadas para a próxima terça-feira 17, as manifestações têm como alvo principal a proposta de ajuste fiscal apresentada pelo governo Lula na semana passada e já aprovada pelo Senado. Os protestos já foram confirmados em dez cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cinco capitais.

Elaborado pela equipe econômica do governo, o projeto busca aliviar até 60 bilhões de reais nos gastos públicos em 2027. Entre as áreas potencialmente mais afetadas, segundo o PSOL, estão Saúde e Educação, que podem perder receitas bilionárias de investimentos através da ativação de gatilhos no Orçamento e recálculo dos repasses de recursos ao SUS e ao Fundeb.

A proposta é tema de críticas ferrenhas por alas políticas à esquerda, que acusam o governo Lula de descumprir promessas de campanha e arriscar o custeio de serviços públicos para “ceder à chantagem do mercado financeiro” — é o que afirma uma nota publicada pela executiva nacional do PSOL na quinta-feira 12.

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“Defender a vitória de Lula e o programa pelo qual nos mobilizamos passa por disputar o Orçamento de 2027 e chamar para essa discussão os movimentos, sindicatos, estudantes e entidades que estiveram nas ruas em defesa dos direitos sociais”, afirma o PSOL ao convocar as mobilizações de rua.

A mobilização dos protestos por aliados antecipa o tom de tensionamento político, de ambos os lados, que deve predominar durante o próximo governo de Lula. À direita, o petista sofre forte pressão para entregar um resultado fiscal condizente com as metas e anseios do mercado — à esquerda, o presidente é cobrado para manter o investimento público em áreas críticas do Estado e não decepcionar a base eleitoral que consagrou sua histórica quarta vitória presidencial nas urnas em 2026.