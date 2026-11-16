‘Exército do Lula’ perde seguidores após polêmica que estourou dentro da própria esquerda
Comunidade no WhatsApp de André Janones registra queda de membros em meio a críticas de ataques orquestrados por militantes
As discussões em torno do pacote de ajuste fiscal afetaram diretamente o grupo digital mantido pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). Denominado “Exército de Lula”, o canal de comunicação passou a ser palco de divergências entre apoiadores da gestão federal, resultando em retração no número de participantes e trocas de acusações públicas no ambiente virtual.
O canal registrou perda de inscritos após ter ultrapassado a marca de 10 milhões de integrantes simultâneos. Na contagem feita no domingo, a comunidade digital contava com 9,91 milhões de seguidores, e o número estava caindo pouco a pouco. A diminuição ocorreu durante a intensificação dos debates sobre o PLP 299/2026. Em publicações sobre as viagens do presidente à Turquia e às Filipinas, tornou-se frequente o uso do emoji de tesoura por usuários que demonstram insatisfação com os cortes propostos pela equipe econômica do governo federal.
Qual foi a reação do parlamentar às desinscrições?
Pela rede social X, André Janones afirmou que o agrupamento virtual vem sofrendo um “ataque orquestrado”. O parlamentar acusou militantes de esquerda de incentivarem a saída de integrantes do canal e defendeu que o presidente da República está sendo alvo de críticas baseadas em notícias falsas. Janones, que recebeu do chefe do Executivo o apelido de “general”, passou a rebater as manifestações contrárias e a sustentar que as informações que circulam contra o projeto fiscal não correspondem à realidade.
Como o movimento reflete as divisões do grupo?
As manifestações no WhatsApp e no X expõem a primeira grande divergência entre os militantes digitais do campo progressista desde a eleição de outubro. A divisão entre a aprovação das metas de ajuste e a rejeição às reduções orçamentárias enfraqueceu a unidade do grupo criado por Janones. O movimento nas redes evidencia como a discussão da pauta econômica ultrapassou os debates parlamentares e atingiu diretamente as bases de apoio virtual da gestão governamental.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.