Após Alexandre de Moraes mandar apreender seus passaportes, Flávio Bolsonaro embarcou em um voo para os EUA com esposa e filhas.
Flávio recebeu mais de 60 milhões de votos. O PL também conquistou a maior bancada da Câmara e do Senado, além de ser a sigla que elegeu mais governadores no país.
Dos EUA, Flávio publicou uma carta em que se apresentava como “verdadeiro presidente eleito”, termo que mais tarde foi alterado para “líder do Brasil”.
No Brasil restaram dois filhos do patriarca na política: Carlos, eleito senador, e Jair Renan, eleito deputado. Renato, irmão de Jair, também irá à Câmara em 2027.
Senadora mais votada do DF, a ex-primeira-dama deve ser a figura mais forte entre os parentes. Ela já é cotada pelo PL para uma aliança com Tarcísio em 2030.
Tarcísio de Freitas já tenta tirar a direita da dependência dos Bolsonaros e pode ser um dos nomes mais fortes para a corrida presidencial de 2030.
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