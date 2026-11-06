DINASTIA EM XEQUE: AS DÚVIDAS SOBRE O FUTURO DOs BOLSONARO

Apenas dois filhos do ex-presidente seguem no Brasil e na política

Após Alexandre de Moraes mandar apreender seus passaportes, Flávio Bolsonaro embarcou em um voo para os EUA com esposa e filhas.

A saída de Flávio do país

01.

Flávio recebeu mais de 60 milhões de votos. O PL também conquistou a maior bancada da Câmara e do Senado, além de ser a sigla que elegeu mais governadores no país.

O que ele deixou para trás?

02.

Dos EUA, Flávio publicou uma carta em que se apresentava como “verdadeiro presidente eleito”, termo que mais tarde foi alterado para “líder do Brasil”.

A carta à Nação 

03.

No Brasil restaram dois filhos do patriarca na política: Carlos, eleito senador, e Jair Renan, eleito deputado. Renato, irmão de Jair, também irá à Câmara em 2027.

O futuro do clã

04.

Senadora mais votada do DF, a ex-primeira-dama deve ser a figura mais forte entre os parentes. Ela já é cotada pelo PL para uma aliança com Tarcísio em 2030.

Mais espaço para Michelle

05.

Tarcísio de Freitas já tenta tirar a direita da dependência dos Bolsonaros e pode ser um dos nomes mais fortes para a corrida presidencial de 2030. 

Outros nomes da direita

06.

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