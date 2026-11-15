Ajuste fiscal cria primeiras rachaduras entre soldados do ‘Exército de Lula’

O pacote fiscal apresentado na última semana para equilibrar as contas públicas, estabilizar a dívida do país e melhorar o resultado primário em 2027 deflagrou dentro do campo progressista e, especialmente, entre os “soldados do Exército de Lula”, grupo criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), a primeira crise após a vitória petista nas urnas em outubro.

Desde que o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), apoiadores do presidente se dividiram entre o endosso à proposta e críticas ao plano elaborado pela equipe econômica do governo federal. Enquanto a Fazenda estima um impacto fiscal positivo de 45 bilhões a 60 bilhões de reais no ano que vem, nas redes os debates em torno do pacote seguem acalorados.

O canal administrado por André Janones é um exemplo claro do ambiente conflituoso: o emoji de tesoura (em alusão ao pacote fiscal) se tornou comum entre os usuários nas recentes publicações da viagem presidencial à Turquia e às Filipinas.

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Mas as discussões também tomaram corpo fora do WhatsApp. Pelo X (antigo Twitter), Janones criticou militantes de esquerda que estariam incentivando integrantes do canal a deixarem o grupo, que, segundo ele, sofre um “ataque orquestrado”. Até a publicação desta reportagem, o agrupamento digital contabilizava 9,91 milhões de seguidores — uma perda considerável de inscritos após o canal ter superado a marca de 10 milhões de membros simultâneos.

O parlamentar mineiro, apelidado de “general” pelo presidente Lula, publicou que o chefe do Executivo estaria sendo atacado com base em notícias falsas, o que gerou uma reação do deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE). Em postagem, o psolista destacou que noventa entidades brasileiras ligadas à defesa da saúde pública lançaram uma carta criticando o PLP 299, que, segundo as organizações, cortaria bilhões do SUS.

André, bom dia. Tudo certo? Olha, não sei se você viu, mas 90 entidades brasileiras, organizações que têm mais tempo de defesa da saúde pública que eu e você temos de vida, lançaram uma carta criticando o PLP 299 e afirmando que ela vai cortar bilhões do SUS. Dentre as… — Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) November 14, 2026

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Por outro lado, Jones Manoel foi desafiado pelo ator José de Abreu também pelo X. O artista, conhecido pelo apoio fervoroso a Lula, propôs que o deputado pernambucano convocasse “uma manifestação de rua” contra o presidente da República. Jones, por sua vez, disse que não marcaria nenhum ato e classificou as falas de Abreu como deboches de tom racista.

Desafio o Xones a fazer uma manifestação de rua contra Lula. Escolhe a cidade, a hora e o local. — Jose de Abreu (@Zedeabreu) November 14, 2026

Enquanto os debates sobre o plano econômico expõem as primeiras rachaduras no campo da esquerda desde o fim da eleição presidencial, o texto-base do pacote de ajuste fiscal, aprovado pelo Senado na última quinta-feira, 12, terá quatro destaques analisados na próxima terça-feira, 17. Após a conclusão da tramitação na Casa Alta, o projeto seguirá para votação na Câmara dos Deputados.

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Os desafios do governo Lula 4