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Política

Ajuste fiscal cria primeiras rachaduras entre soldados do ‘Exército de Lula’

Tramitação do projeto divide base progressista nas redes, provoca perda de seguidores no canal de Janones e gera embate entre Jones Manoel e José de Abreu

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 12h12
A SERVIÇO DE DEUS - Janones e Lula: a aliança foi celebrada pelo PT como uma grande conquista -
Janones e Lula: pacote fiscal provocou divisões na esquerda // (Ricardo Stuckert/.)
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Ajuste fiscal cria primeiras rachaduras entre soldados do ‘Exército de Lula’ Priorize VEJA no Google

O pacote fiscal apresentado na última semana para equilibrar as contas públicas, estabilizar a dívida do país e melhorar o resultado primário em 2027 deflagrou dentro do campo progressista e, especialmente, entre os “soldados do Exército de Lula”, grupo criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), a primeira crise após a vitória petista nas urnas em outubro.

Desde que o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), apoiadores do presidente se dividiram entre o endosso à proposta e críticas ao plano elaborado pela equipe econômica do governo federal. Enquanto a Fazenda estima um impacto fiscal positivo de 45 bilhões a 60 bilhões de reais no ano que vem, nas redes os debates em torno do pacote seguem acalorados.

O canal administrado por André Janones é um exemplo claro do ambiente conflituoso: o emoji de tesoura (em alusão ao pacote fiscal) se tornou comum entre os usuários nas recentes publicações da viagem presidencial à Turquia e às Filipinas.

Captura de tela de um aplicativo de mensagens com duas mensagens. A primeira é um texto sobre ataques políticos e a segunda é um áudio com a foto de dois homens, um de camisa social e outro de camiseta preta com a frase Mídia Sem Pauta
Emoji de tesoura se multiplica nas publicações do Exército de Lula (redes sociais/Reprodução)
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Mas as discussões também tomaram corpo fora do WhatsApp. Pelo X (antigo Twitter), Janones criticou militantes de esquerda que estariam incentivando integrantes do canal a deixarem o grupo, que, segundo ele, sofre um “ataque orquestrado”. Até a publicação desta reportagem, o agrupamento digital contabilizava 9,91 milhões de seguidores — uma perda considerável de inscritos após o canal ter superado a marca de 10 milhões de membros simultâneos.

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O parlamentar mineiro, apelidado de “general” pelo presidente Lula, publicou que o chefe do Executivo estaria sendo atacado com base em notícias falsas, o que gerou uma reação do deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE). Em postagem, o psolista destacou que noventa entidades brasileiras ligadas à defesa da saúde pública lançaram uma carta criticando o PLP 299, que, segundo as organizações, cortaria bilhões do SUS. 

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Por outro lado, Jones Manoel foi desafiado pelo ator José de Abreu também pelo X. O artista, conhecido pelo apoio fervoroso a Lula, propôs que o deputado pernambucano convocasse “uma manifestação de rua” contra o presidente da República. Jones, por sua vez, disse que não marcaria nenhum ato e classificou as falas de Abreu como deboches de tom racista.

Enquanto os debates sobre o plano econômico expõem as primeiras rachaduras no campo da esquerda desde o fim da eleição presidencial, o texto-base do pacote de ajuste fiscal, aprovado pelo Senado na última quinta-feira, 12, terá quatro destaques analisados na próxima terça-feira, 17. Após a conclusão da tramitação na Casa Alta, o projeto seguirá para votação na Câmara dos Deputados.

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Os desafios do governo Lula 4

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