Queiroz reclama em rede social de abandono de amigos bolsonaristas

Suspeito de ser operador do esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Fabrício Queiroz usou uma rede social neste domingo, 25, para reclamar do abandono dos amigos bolsonaristas. Queiroz publicou uma foto ao lado do amigo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no Maracanã, e com mais três pessoas, entre elas o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro.

A imagem foi postada no Facebook em 25 de julho de 2018, mas Queiroz a replicou hoje com o seguinte texto: “É! Faz tempo que eu não existo pra esses 3 papagaios aí! (águas de salsichas) literalmente!!! Vida segue….”.

Queiroz é ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). De acordo com o Ministério Público, o ex-policial ficava com parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio, na Alerj, quando ele era deputado estadual, e entregava ao parlamentar.

Os outros identificados na foto são Fernando Pessoa, assessor de Flávio Bolsonaro no Senado, e Max de Moura, assessor especial do presidente Jair Bolsonaro. Um dos seguidores de Queiroz escreveu nos comentários: “Entrega a quadrilha, Queiroz. Os caras te abandonaram aos lobos e agora fingem que nunca fizeram nada de errado”. Queiroz teve a prisão domiciliar revogada em março deste ano pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por causa da polêmica, Queiroz chegou a publicar outra mensagem em que dizia que o post tinha sido uma “isca” para “conseguir pegar vários PTralhas infiltrados entre meus amigos” no Facebook. Mas, em seguida, ele apagou. Em 28 de maio, VEJA mostrou a volta discreta de Fabrício Queiroz à cena política.