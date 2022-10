Queiroz diz “estar conformado” com sua derrota nas eleições

Atualizado em 30 out 2022, 15h01 - Publicado em 30 out 2022, 14h37

Por Ricardo Chapola Atualizado em 30 out 2022, 15h01 - Publicado em 30 out 2022, 14h37

Apesar da chateação pela falta de apoio de alguns amigos durante a campanha, o PM reformado Fabrício Queiroz (PTB-RJ) relatou a pessoas próximas “estar conformado” com a derrota nas eleições de 2022 e “não guardar mágoa” de ninguém. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) disputou uma vaga a deputado estadual, mas não teve sucesso.

Amigo do presidente Jair Bolsonaro, Queiroz chegou a ser investigado – e até preso – por suspeitas de participar do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio na Alerj. O processo sobre esse caso foi arquivado pela Justiça. Raramente ele toca nesse assunto com quem conversa.

Depois da derrota no dia 2 de outubro, Queiroz confidenciou a conhecidos que passaria alguns dias descansando. Quando está no Rio, costuma frequentar um clube de militares veteranos, na Zona Oeste, onde encontra ex-colegas de trabalho, pratica atividades físicas e participa de confraternizações.

O ex-policial disse a amigos que gastou 250 mil reais na campanha. Fechadas as urnas, contabilizou apenas 6 701 votos.