Queiroga será reconvocado à CPI da Pandemia, diz Omar Aziz

O Senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Pandemia, afirmou que o atual ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, será reconvocado “com certeza” a prestar um novo depoimento na comissão. Aziz chamou de “grande decepção” o depoimento de Queiroga realizado na semana passada.

A declaração ocorreu ao longo de uma entrevista ao historiador Marco Antonio Villa, publicada no YouTube neste domingo, 9. Ao longo do vídeo, Aziz criticou a postura do médico ao não ser categoricamente contrário ao uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 — o fármaco não conta com evidência científica de que ofereça ganhos aos pacientes infectados com o novo coronavírus. “Se fosse o contrário, se a cloroquina pudesse ajudar, ele não jogaria para Conitec para se posicionar, diria que é favorável. É claro o posicionamento que ele é contra, mas não quer magoar o chefe”, disse Aziz.

Conitec é uma comissão ligada ao Ministério da Saúde que tem como responsabilidade avalizar protocolos clínicos.

Após a fala, Aziz disse que Queiroga “com certeza será reconvocado”.

O primeiro depoimento de Queiroga na CPI ocorreu na última quinta-feira, 6. Já foram ouvidos dois outros ministros da pasta da Saúde na lida com a pandemia. São eles Henrique Mandetta e Nelson Teich.