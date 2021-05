Queiroga e presidente da Anvisa depõem na CPI da Pandemia nesta quinta

Após os depoimentos dos dois primeiros ministros da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, a CPI da Pandemia recebe nesta quinta-feira, 6, o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, a partir das 10h, e o diretor-presidente da Agência de Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, a partir das 14h.

Marcelo Queiroga está à frente do Ministério da Saúde desde 23 de março deste ano. O médico cardiologista assumiu o cargo com o desafio de chefiar a pasta no pior momento da pandemia no país, quando se somavam cerca de 300 mil mortes no Brasil. O ministro é fortemente cobrado pela vacinação em massa da população.

Quatro requerimentos de convocação, de autoria do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), do vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Eduardo Girão foram aprovados pelo colegiado para o testemunho do atual titular da Saúde.

Já sobre a audiência com Barra Torres, a expectativa dos parlamentares é que ele fale sobre os processos de liberação de imunizantes contra a Covid-19, assim como o recente processo que culminou com a negativa do registro da vacina Sputnik V.

Na quarta-feira 5 o ex-ministro da Saúde Nelson Teich foi ouvido na comissão e explicou os motivos que provocaram sua saída do cargo menos de um mês após assumir, ainda em 2020. Já o primeiro titular da pasta no governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, abriu os trabalhos na terça-feira 4 e concedeu um longo depoimento, onde pontuou que o presidente ignorou os alertas sobre a gravidade da crise.

O também ex-ministro Eduardo Pazuello, que comandou a pasta em grande parte da pandemia, de maio de 2020 a março de 2021, deve ser ouvido no dia 19 de maio. Seu depoimento seria na quarta-feira 5, mas, após o general alegar ter tido contato com militares que testaram positivo para Covid-19, a audiência foi adiada.

(Com Agência Senado)