Quantas pessoas foram ao ato de Bolsonaro? Estimativas divergem

O ato realizado em São Paulo neste domingo, 25, reuniu milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, circulam fotos divulgadas por aliados bolsonaristas que mostram vários quarteirões da Avenida Paulista ocupados por manifestantes vestidos de verde e amarelo.

Estimativas

Embora seja difícil precisar o tamanho do público que compareceu à manifestação, o governo de Tarcísio de Freitas publicou uma estimativa na noite deste domingo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o cálculo da Polícia Militar é de que 600 mil pessoas se concentraram na avenida – o número sobe para cerca de 750 mil, considerando as ruas adjacentes à Paulista.

Outras projeções, no entanto, indicam um comparecimento bem mais baixo do que o divulgado pelas autoridades paulistas. Pesquisadores do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), estimam que o máximo de presentes na manifestação foi de aproximadamente 185 mil pessoas, registrados por volta das 15h. O cálculo foi feito com base no método Point to Point Network (P2PNet), algoritmo que identifica o número de cabeças em fotos aéreas tiradas por drones.

Público maior

A projeção indica um comparecimento consideravelmente maior neste domingo do que o observado no último ato pró-Bolsonaro em São Paulo com presença do ex-presidente, em 26 de novembro do ano passado. Na ocasião, as autoridades do governo paulista não publicaram estatísticas, mas o número de participantes na Avenida Paulista foi estimado em pouco mais de 13 mil pessoas pelo mesmo grupo de cientistas do Monitor do Debate Político Digital da USP.

A SSP informou, ainda, que a manifestação realizada neste domingo ocorreu de forma pacífica e que foram mobilizados cerca de 2.000 policiais militares para a segurança do evento, que também contou com monitoramento de drones da PM e de agentes da Polícia Civil do estado, além do helicóptero Pelicano da polícia.