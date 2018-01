PT quer mandar 50 ônibus de SP para apoiar Lula em Porto Alegre

Até 50 ônibus com militantes do PT e membros de movimentos sociais sairão de São Paulo rumo a Porto Alegre para os atos do julgamento do ex-presidente Lula, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Pelo menos trinta estão garantidos até agora, garantem lideranças do partido. O trajeto de ida e volta de cada um custará 15 000 reais, em média. O diretório municipal da sigla apela até para publicações patrocinadas na internet a fim de arrecadar dinheiro para as caravanas e atos. A vaquinha virtual criada pelo comando nacional do PT para a data registrava nesta sexta (12), segundo o próprio site, quase 700 doações. Na segunda (9), eram 422. Valores não são divulgados.