O Diretório Nacional do PT decidiu nesta sexta-feira, 3, por 59 votos a 28, manter a decisão da cúpula do partido que fez um acordo com o PSB em troca de alianças estaduais. Com o acerto, o partido garantiu a neutralidade do PSB no primeiro turno da eleição presidencial e evitou que os socialistas apoiassem formalmente a candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República.

O acordo entre os dois partidos teve como ponto central a retirada da candidatura da vereadora de Recife Marília Arraes (PT) ao governo de Pernambuco. Essa era a condição estipulada pelo PSB, que tem a reeleição do governador pernambucano Paulo Câmara como prioridade e vê a presença da petista na disputa como um obstáculo, dada a força eleitoral do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

Além da neutralidade no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto, os socialistas se comprometeram a abrir mão da candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda ao governo de Minas Gerais e apoiar a reeleição do governador mineiro, Fernando Pimentel (PT).

A vereadora do Recife questionou a decisão da Executiva Nacional, mas não conseguiu reverter a negociação. O recurso apresentado contra a decisão da cúpula petista foi rejeitado por 57 votos a 29.

Nesta quinta-feira, 2, mesmo dia em que Marília havia declarado que “Pernambuco vai ter candidato do PT, sim”, Marcio Lacerda disse em entrevista coletiva que pode ir à Justiça contra o acordo.