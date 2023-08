PT lança candidatura de Lula à reeleição

O PT já está em campanha pela reeleição do presidente Lula. Uma resolução do partido divulgada hoje destaca que as eleições municipais do ano que vem são estratégicas para o projeto de recondução do petista ao Palácio do Planalto em 2026. O partido está orientando a militância e os candidatos a se empenharem desde já no projeto.

A resolução ressalta que o bom desempenho eleitoral em 2024 será fundamental para atingir esse objetivo. “O PT, nesse terceiro governo Lula, prepara as bases não apenas para um quarto governo Lula, cuja eleição de 2024 é um momento essencial, mas deve buscar consolidar um amplo bloco de alianças na sociedade”, diz o documento.

Em setembro do ano passado, durante a campanha, Lula foi indagado sobre a possibilidade de disputar um quarto mandato. “Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer a reeleição. Todo mundo sabe. A natureza é implacável”, afirmou. Depois da posse, questionado novamente, passou a considerar a ideia.

A resolução do PT recomenda que os candidatos às eleições municipais já se apresentem aos eleitores e pede aos militantes que promovam uma mobilização social no maior número possível de municípios, o que vai contribuir “para reeleger Lula em 2026 e fortalecer nosso projeto democrático e popular de país”.

