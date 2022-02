PT aciona Conselho de Ética da Câmara contra Kim por fala sobre nazismo

O Partido dos Trabalhadores acionou o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) nesta quarta-feira, 9. O PT quer que o órgão analise uma fala do parlamentar sobre um eventual partido nazista durante participação no podcast “Flow”.

A representação é assinada pela presidente da legenda, Gleisi Hoffmann (PR), e pelo líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), e afirma que “ao defender abertamente a descriminalização de uma doutrina que prega a disseminação de ódio e intolerância, o Deputado Federal representado se distancia de seus deveres constitucionais e deixa de ser amparado pela imunidade parlamentar material”.

A sigla afirma também que “os fatos narrados consistem em ato intolerável e de extrema gravidade” e pede abertura de processo por quebra de decoro parlamentar do deputado no Conselho de Ética da Casa, com depoimento de Kim Kataguiri.

Durante episódio na última segunda, Monark, um dos apresentadores do podcast, defendeu que “nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei”. Kataguiri, um dos convidados do programa disse, na ocasião, que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista.

Em nota, o deputado Kim Kataguiri afirmou que “jamais defendeu a possibilidade de criação de um partido nazista”. “Na oportunidade, debatia-se meios para combater o nazismo — ideologia à qual desprezo veementemente — e sugeri que a divulgação de sua podridão permitiria às pessoas repudiá-la e, assim, evitar que a história venha a se repetir. Vale destacar que, de fato, no Flow, me expressei mal e não fui tão enfático no repúdio à fala do Monark como deveria ter sido”, explicou.

Após a repercussão do assunto, o procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de uma investigação sobre suposto crime de apologia do nazismo praticado pelos dois.

O PP informou que deve entrar com representação parecida no Conselho de Ética da Câmara nesta quinta-feira. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também disse nesta quarta-feira, em uma rede social, que já apresentou representação contra o colega do DEM. Nesse caso, por ser uma representação de um parlamentar individualmente, e não de um partido, a peça precisa ser analisada em um primeiro momento pela Corregedoria da Câmara.

O Conselho de Ética analisa representações contra deputados envolvidos em supostos atos de quebra de decoro parlamentar e pode punir com censura verbal ou escrita, suspensão ou até perda do mandato parlamentar.