PSL vai apoiar reeleição de Maia na presidência da Câmara, diz Bivar

Presidente nacional do PSL, o deputado federal eleito Luciano Bivar (PSL-PE) se reuniu na manhã dessa quarta-feira 2, em Brasília com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e fechou o apoio da bancada à reeleição dele para o comando da Casa.

Em troca, Maia se comprometeu a entregar ao PSL o comando de duas comissões importantes, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e Finanças, além da 2ª vice-presidência da Câmara.

“Maia se comprometeu a apoiar as pautas do governo Bolsonaro. O PSL vai ganhar o espaço que merece devido ao tamanho de sua bancada”, disse Bívar.

O novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, afirmou, no entanto, que o presidente Bolsonaro não deve se envolver na disputa – outros aliados, como os deputados Capitão Augusto (PR-SP) e João Campos (PRB-GO), já se colocaram como postulantes.

Ainda segundo o presidente do PSL, que tem 52 deputados, os nomes do partido que ocuparão as comissões ainda não foram definidos. A legenda resistia em apoiar Maia e corria o risco de ficar fora dos principais espaços de poder da Câmara.