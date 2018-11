O PSL, partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, está patrocinando no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) para modificar regras do coeficiente eleitoral, o que poderia aumentar as bancadas do partido em diferentes parlamentos.

A ADI, que está nas mãos do ministro-relator Luiz Fux, caso seja acatada, poderia aumentar a bancada do partido em 7 parlamentares na Câmara dos Deputados e em 5 na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Isso levaria a bancada do PSL para 59 deputados na Câmara e para 20 na Alesp.

Segundo o PSL, é inconstitucional a linha de corte de votos mínimos de 10% do coeficiente eleitoral para que um candidato assuma uma cadeira nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais e federal. O argumento é que a regra fere o princípio da proporcionalidade dessas Casas, uma vez que eleições majoritárias restringem-se a cargos do Executivo e do Senado Federal.

O processo foi impetrado por outro partido, o Patriotas, em março deste ano. Apenas na terça-feira da semana passada, 13, o PSL entrou com pedido de Amicus Curiae – ou seja, parte que está fora do processo mas que está interessada em influenciá-lo. O pedido do partido ainda não recebeu decisão por parte de Fux.

De acordo com o advogado Renato Ribeiro de Almeida, quem assina a peça, a redação da lei eleitoral, alterada pela lei 13.488, de 2017, “subverte a lógica da proporcionalidade”. “Partidos ideológicos, como Psol, Novo, Rede e PSL, recebem expressiva votação na legenda, mas, no limite, o eleitor pode acabar não elegendo ninguém”, afirma Almeida. “O eleitor está jogando votos fora.”

A regra foi incluída para evitar o efeito Tiririca, eleito em 2010 com 1,3 milhão de votos e que arrastou quatro políticos de sua coligação formada PR (seu partido), PT, PCdoB, PRB e PTdoB para a Câmara. O mesmo acontece com Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) este ano, que recebeu 1,8 milhão de votos para deputado federal, e Janaína Paschoal (PSL-SP), com 2 milhões de votos para deputada estadual – as bancadas do PSL estão maiores por causa dessas votações expressivas, mas seriam ainda maiores caso a lei não tivesse sido mudada.

No total, para a Câmara dos Deputados, o PSL amealhou 11,6 milhões de votos e foi o mais votado, à frente do PT, que recebeu 10,1 milhões de votos. No entanto, essa regra permite que o PT fique com 56 deputados a partir de 2019 e o PSL com 52.

“A questão central é essa. Acreditamos que é inconstitucional. Adota-se um princípio de majoritário numa casa proporcional”, afirma Almeida.

Entre 2014 e 2018 uma grande reforma eleitoral foi realizada em duas partes. Mudanças importantes foram feitas. Foram criados, por exemplo, a cláusula de barreira e o fundo partidário. A primeira parte foi feita em 2015 e a segunda em 2017. Em nenhuma das duas o PSL foi contrário às mudanças. O PSC, à época, partido dos deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, também não foi contrário às mudanças, segundo os registros de votação da Câmara.

O presidente do PSL, Luciano Bivar, citado nominalmente como parte interessada na ADI, foi procurado pela reportagem, no entanto, não foi encontrado.