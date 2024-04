Propaganda do PL do Rio terá Ramagem ao lado de Bolsonaro e de Michelle

A campanha eleitoral ainda não começou, mas as legendas já têm usado as propagandas partidárias na TV para dar o tom do que deve ser a eleição municipal deste ano. No Rio, o PL lançou o deputado federal Alexandre Ramagem como pré-candidato a prefeito, com a benção de Jair Bolsonaro e com o desafio de derrotar o atual mandatário na cidade, Eduardo Paes (PSD). E será justamente a proximidade com o ex-presidente e com Michelle Bolsonaro que vai dar o tom das próximas inserções do partido no Rio.

Em um dos vídeos, Michelle aparece ao lado de Ramagem e os dois conversam sobre os desafios do estado na Segurança Pública, antes de darem as mãos, de maneira delicada. O conteúdo tem o selo do PL Mulher, braço do partido que tem ganhado cada vez mais protagonismo da primeira-dama. No segundo, é Bolsonaro quem se posiciona junto ao deputado, no mesmo cenário. Neste, no entanto, os dois destacam as bandeiras do conservadorismo levantadas constantemente pelo ex-presidente: pátria, família e liberdade. Por fim, apertam as mãos junto a um sorriso expressivo do ex-chefe do Planalto.

Neste momento, a legislação eleitoral ainda não permite o pedido de votos e a veiculação dos números de cada candidato, já que a campanha só começa oficialmente no dia 16 de agosto. Os partidos, no entanto, têm aproveitado as propagandas partidárias para começar a apresentar os nomes que vão disputar o pleito no ano que vem, além de ampliar seu índice de conhecimento no eleitorado.

Pesquisas divulgadas até o momento mostram que, na capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes lidera hoje as intenções de voto com 40% dos eleitores, patamar considerado confortável, mas não definitivo. Ramagem, por sua vez, aparece na segunda colocação e oscila em torno dos 15%, a depender do instituto de pesquisa.