Proibidos de falar com Bolsonaro, Braga Netto e Valdemar abrem ato

Investigados no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado arquitetada no governo de durante o governo Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, subiram ao carro de som da manifestação antes do início oficial do ato, marcado para às 10h. Ambos estão proibidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de manter contato com o ex-presidente. O primeiro a falar foi do general da reserva Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa derrotada em 2022. “Agradeço a vocês o carinho com o presidente Bolsonaro e comigo. Continuamos na luta pelo Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Tenho que sair”, disse, por volta das 9h.

Minutos depois, Valdemar Costa Neto apresentou diversos políticos do PL presentes na manifestação. O partido do deputado mira as eleições municipais do Rio, um dos berços do bolsonarismo, para se fortalecer.

Por volta das 10h15, já tem a presença dos aliados citados, subiram no trio elétrico, junto com o ex-presidente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além do pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato.