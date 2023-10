Produtores cobram do governo recursos para o seguro rural

1 out 2023, 13h36

Por Ricardo Chapola 1 out 2023, 13h36

No momento em que chuvas intensas e tempestades de granizo castigam o Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) interrompeu o subsídio do governo para que pequenos e médios agricultores contratassem o seguro rural. Em abril, o Mapa anunciou a liberação de 1 bilhão de reais para o programa. Os recursos, porém, foram insuficientes.

Os produtores se dizem preocupados com a situação. “Seguro é indispensável, é a garantia da sua produção. Quando fui na seguradora, me disseram que o sistema tinha fechado. E, por isso, eu não ia ter o subsídio. É a primeira vez em 15 anos que vou ficar sem seguro”, relata Rossano Carlesso, agricultor da cidade de Flores da Cunha, localizada a 120 km de Porto Alegre.

“Aqui na minha região, muitos produtores de uva também não conseguiram contratar o seguro. Hoje, eu não dependo só da uva. Se eu dependesse e se chover granizo como vem chovendo, posso perder 100% da minha produção. E aí, não vou ter como pagar minhas contas”, disse o agrilcultor gaúcho.

A reportagem também conversou com representantes de algumas seguradoras credenciadas pelo programa do governo federal. Todas confirmaram as dificuldades de acessarem o sistema onde é solicitada a subvenção. Em nota, o MAPA informou que o sistema está fechado desde o dia 24 de agosto porque todo o dinheiro reservado ao programa já foi utilizado. “O Mapa está buscando suplementar o orçamento deste ano, para poder atender a demanda dos produtores para a safra de verão”, garante o ministério.

