Procuradoria pede nova prisão de Paulo Preto

O Ministério Público Federal de São Paulo voltou a pedir nesta segunda-feira a prisão do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como Paulo Preto. Ele não compareceu a uma audiência marcada para hoje na 5ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo. A procuradora da República Adriana Scordamaglia viu na sua ausência um “total desrespeito à Justiça” e pediu o seu encarceramento. “Deixar passar em branco tal desídia significa desacreditar que a Justiça de primeiro grau tem extremado valor para todo o sistema jurídico brasileiro” disse Scordamaglia durante a audiência.

Apontado como operador do PSDB, Souza ficou preso durante 36 dias e foi solto na última sexta-feira por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que lhe concedeu um habeas corpus. Ele responde a um processo pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro em um esquema de desapropriação de casas para obras viárias do trecho sul do Rodoanel. Segundo o MPF, os desvios chegam a 7,7 milhões de reais,

O advogado de Souza, André Luiz Gerheim, afirmou que ele não compareceu à audiência porque a decisão do Gilmar determinava que a Justiça não iniciasse a instrução processual antes da apreciação das respostas da acusação. A procuradora argumentou que o processo tramita na 1ª instância e que quem tem o poder para dispensá-lo é o juiz natural da causa.

Agora, cabe à juíza Maria Izabel do Prado, da 5ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, decidir se aceita ou rejeita o pedido de prisão.