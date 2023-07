Prisão de Marcos do Val ainda é uma esperança para a Polícia Federal

A Polícia Federal ainda trabalha com a possibilidade de o pedido de prisão do senador Marcos do Val (Podemos-ES) ser acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No último dia 15, o senador foi alvo de busca e apreensão no âmbito de uma operação que apura a obstrução das investigações sobre os ataques do dia 8 de janeiro. Na mesma ação, a Polícia Federal pediu a prisão do senador, o que não foi confirmado.

No entanto, investigadores afirmam que foi encontrado um vasto acervo no celular de Do Val que pode complicar ainda mais a vida do senador. Como revelou VEJA, ele chegou a conversar com o ex-deputado Daniel Silveira para arquitetar uma “operação” com o objetivo de gravar o ministro Alexandre de Moraes e anular as eleições de 2022.

Somado a isso, o fato de Moraes ter deixado o pedido de prisão em aberto pode ser um indicativo de que ele ainda pode arbitrar sobre o tema. “O ministro pode, num belo dia, se manifestar sobre esse ponto”, afirma um policial que acompanha o caso de perto.

A prisão em flagrante, detalha, seria por integrar uma organização criminosa e por atentar contra a democracia.