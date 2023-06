Presidente da Comissão de Inteligência: “houve tentativa amadora de golpe”

O presidente da Comissão Mista de Controle de Inteligência do Congresso Nacional (CCAI), deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), avalia que ocorreu no Brasil uma tentativa “amadora” de golpe de Estado durante a transição do governos de Jair Bolsonaro e Lula. A comissão está colaborando com a CPI do 8 de janeiro, enviando documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que podem ajudar a elucidar a tentativa de golpe.

Para Barbosa, que analisou documentos da Abin produzidos antes de 8 de janeiro, o golpe foi frustrado devido ao fortalecimento da democracia. “Houve uma tentativa frustrada e é importante elucidar a participação de cada um”, disse o deputado. “Uma tentativa, eu diria, amadora, que não prosperou em função do fortalecimento das instituições e da democracia”.

Em sua última edição, VEJA divulgou o conteúdo do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, que reforça a tese do parlamentar. “As informações estão comprovando que isto passou pela cabeça de algumas pessoas, que isso foi projetado. Precisamos ver quem participou disso, que idealizou, quem compactuou”, disse Barbosa.