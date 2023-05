Pontal do Paranapanema recebe a visita de parlamentares da CPI do MST

Está marcada para segunda-feira, 29, a primeira diligência da CPI do MST. A ideia é identificar a situação das propriedades rurais que foram invadidas desde o começo do ano. O município de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, deve receber uma comitiva de oito deputados, comandada pelo deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS), presidente da comissão. Zucco, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, é investigado, pela Polícia Federal, por suspeitas de incentivo a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília.

A reunião dos parlamentares será a partir das 8h com o delegado do Deinter (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior). A comitiva segue do encontro à zona rural do município. Também fazem parte do grupo os deputados: Ricardo Salles (PL-SP), Capitão Alden (PL-BA), Caroline de Toni (PL-SC), Magda Mofatto (PL-GO), Messias Donato (Republicanos-ES), Nilto Tatto (PT-SP) e Rodolfo Nogueira (PL-MS).

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a realizar ocupações no Pontal do Paranapanema em julho de 1990. Hoje, 7 mil famílias dividem 170 mil hectares em 117 assentamentos rurais na região.