Políticos, juízes e outros: você sabe quem disse isso em 2017?

2017 foi um ano agitado para o Brasil – e, em especial, na Praça dos Três Poderes. No Executivo, o presidente Michel Temer (PMDB) não teve vida fácil e enfrentou duas denúncias criminais feitas pela Procuradoria-Geral da República, ambas suspensas pelo Legislativo. No Congresso, quase 10% da Câmara e um terço do Senado viraram alvos de inquéritos no Judiciário, onde os ânimos ficaram acirrados, com mais de um bate-boca público entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), fora as trocas de farpas entre magistrados e membros do Ministério Público Federal.

No meio do caos e da tensão política, surgiram frases curiosas, algumas cuja autoria é quase inacreditável. VEJA selecionou quinze afirmações e desafia o leitor a dizer quem disse cada uma. Após cada resposta, há um pouco do contexto em que a frase foi dita. E aí tudo pode ficar mais claro – ou não.