Câmara analisa se mantém prisão de Chiquinho Brazão; acompanhe

O plenário da Câmara dos Deputados analisa na noite desta quarta-feira, 10, se mantém ou não a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido). Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e foi preso em operação no dia 24 de março.

Mais cedo, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara aprovou o relatório do deputado Darci de Matos (PSD-SC), favorável à manutenção da prisão.

Para uma decisão, são necessários os votos da maioria absoluta da Câmara, 257 votos.