PL cogita vice popular e evangélico para a chapa de Ramagem no Rio

O PL estuda a possibilidade de lançar o nome do cantor de pagode Waguinho como candidato a vice na chapa de Alexandre Ramagem na disputa pela prefeitura do Rio nas eleições de 2024. A previsão é de que o partido bata o martelo sobre o assunto até fevereiro do ano que vem. O nome de Waguinho ainda precisa passar pela aprovação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem a sugestão ainda não foi encaminhada.

Alguns fatores jogam a favor de Waguinho. Além de ser popular pelo seu trabalho na música, ele já concorreu a outros cargos no passado. Em 2010, disputou o Senado pelo PRTB e conquistou mais de 1 milhão de votos. O cantor também é evangélico, ligado à igreja do pastor Silas Malafaia, amigo de Bolsonaro. “Waguinho é um grande nome. É da igreja do pastor Silas Malafaia. É popular e ainda entra nas comunidades com muita facilidade”, afirma o líder do PL na Câmara, o deputado federal, Altineu Côrtes (PL-RJ). “O nome ainda não foi apresentado a Bolsonaro. Quando voltarmos do recesso, em fevereiro, as coisas vão estar mais claras”, acrescenta.

Empolgação com pesquisas

Líderes do PL demonstram otimismo com a eleição no Rio. Eles dizem ter em mãos pesquisas para consumo interno mostrando crescimento da popularidade de Ramagem e queda na adesão ao atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição. O desgaste de Paes seria resultado de uma série de promessas não cumpridas pelo atual mandatário. “O que mais nos alegra agora é que o nome de Ramagem vem tendo um crescimento enorme nas nossas pesquisas. E apesar de todo o marketing feito por Paes o desgaste dele é gigantesco. Ele vai ter muita dificuldade quando for confrontado sobre o que ele não cumpriu ao longo de 12 mandatos como prefeito”, diz Côrtes.

Ramagem entrou na disputa pela prefeitura do Rio depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu declarar inelegível o general Walter Braga Netto inelegível, que está impedido de concorrer a qualquer cargo até 2030.

