PF volta a prender Paulo Preto, suspeito de ser operador do PSDB

O engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso na manhã desta quarta-feira, 30, pela Polícia Federal, por decisão da Justiça. Ele foi diretor da Dersa, estatal de engenharia de São Paulo, entre 2009 e 2011, durante as gestões dos ex-governadores José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, todos do PSDB.

De acordo com delatores da empreiteira Odebrecht, Paulo Preto foi operador financeiro de campanhas tucanas. Ele foi preso em abril por suspeitas de ameaçar uma testemunha em um processo que é suspeito de desviar 7,7 milhões de reais de um projeto da Dersa. O engenheiro nega tanto os desvios quanto o constrangimento de testemunhas.

Ele havia sido solto no último dia 11, por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na nova decisão, a juíza Maria Izabel do Prado afirmou que a prisão do engenheiro é necessária “para assegurar a instrução criminal”.

A PF cumpre um outro mandado de prisão por decisão da magistrada, contra o também ex-executivo da Dersa Geraldo Casas Vilela.

(Com Estadão Conteúdo)