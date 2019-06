PF prende advogados e agentes em caso que envolve irmã de Aécio

A investigação cita Andrea Neves, irmã do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), como suposta beneficiária de informações privilegiadas cedidas por agentes da corporação a advogados.

A Operação Escobar é desdobramento da Capitu, investigação sobre suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura no governo Dilma. Em novembro de 2018, a Capitu apreendeu documentos na residência de Andrea, em Belo Horizonte.

Nesta quarta, a PF prendeu quatro investigados – três mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária. Os agentes cumpriram sete mandados judiciais de busca e apreensão nos escritórios dos advogados Ildeu da Cunha Pereira e Carlos Alberto Arges Júnior.

A PF apreendeu o celular de Sanzio Baioneta Nogueira, defensor de Andrea Neves. Os agentes também cumpriram mandados de intimação para que “possíveis envolvidos prestem esclarecimentos”.

De acordo com a PF, a investigação teve início após a apreensão, “na casa de investigados”, de documentos sigilosos e internos da Polícia Federal, quando do cumprimento de mandados da Operação Capitu, em novembro de 2018.

Segundo a investigação, os advogados com “acesso privilegiado às informações usavam tal artifício para oferecer a seus clientes facilidades ilegais”.

Na avaliação dos agentes federais, “tal atitude não só prejudica investigações, como coloca em risco a segurança dos policiais envolvidos nos trabalhos”.

Sobre a prisão de dois policiais, a PF destacou. “A repressão contra atos de servidores do órgão policial é extremamente sensível e, embora cause desconforto aos investigadores e a toda a instituição, é essencial para a manutenção da lisura e do compromisso que a Polícia Federal tem de servir à sociedade brasileira.”

A defesa dos envolvidos ainda não se manifestaram.

(com Estadão Conteúdo)