PF faz buscas em operação que mira desvios no combate à pandemia no Rio

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizam na manhã desta segunda-feira, 15, a Operação Exam, no Rio de Janeiro. A ação é contra um possível esquema de corrupção envolvendo desvio de dinheiro público para o combate ao novo coronavirus.

Agentes da PF cumprem mandados de busca e apreensão em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do RJ; em Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense; Miracema; e Vila Velha, no Espírito Santo. De acordo com as primeiras informações, o desvio chegaria a 7 milhões de reais.