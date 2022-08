Pesquisa Quaest no Rio: Castro mantém liderança e Freixo cai

A pesquisa Genial/Quest para o governo do estado divulgada hoje mostra que a diferença entre governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) aumentou, foi de dois para seis pontos percentuais. A despeito das denúncias envolvendo a Fundação Ceperj e os saques em espécie feito por funcionários do órgão, ligado à gestão estadual, o percentual de Castro se manteve o mesmo em relação à ultima consulta, de 22 de julho: 25%. Já Freixo, que enfrentou entre os partidos da Federação que o apoiam um impasse em torno da candidatura ao Senado – serão dois candidatos, e não um como defendia o PT nacional, o que gerou desgaste na esquerda – oscilou negativamente, de 23% para 19%.

O candidato do PDT, Rodrigo Neves, prefeito de Niterói oscilou positivamente na pesquisa em relação à última consulta: de 5% para 6%. A queda maior de Freixo foi no interior do estado, onde passou de 18% para 12%.

Quando o recorte envolve os presidenciáveis, o percentual de eleitores que votariam em Castro, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) é de 38%. Os de Freixo, apoiado por Lula, de 34% e o de Rodrigo Neves, apoiado por Ciro Gomes, 9%.

A pesquisa também trouxe dados relacionados ao Senado. O ex-jogador Romário (PL) se destaca com 30% das intenções de voto, contra 10% de Cabo Daciolo (PDT), empatado com Alessandro Molon (PSB). Clarissa Garotinho (PROS), que vem se aproximando do presidente Bolsonaro e do governador Claudio Castro, e divide os votos da direita aparece com 8%. Já o deputado federal Daniel Silveira (PTB), com a impugnação de sua candidatura pedida pelo Ministério Público Eleitoral, aparece com 7%; e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), registrou 4%.

A consulta foi feita ent5e os dias 12 a 15 de agosto, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais, ouvindo 1500 eleitores.