Pesquisa: Para 68%, falas de Bolsonaro atrapalham o andamento do governo

Nenhum eleitor de Jair Bolsonaro pode dizer que se surpreendeu com a saraivada de declarações desastradas que ele vem distribuindo nas últimas semanas sobre temas variados. Afinal, o ex-deputado do baixo clero ficou famoso justamente por, entre outras frases polêmicas, chamar o torturador da ditadura Brilhante Ustra de “herói nacional”. Mas, para 68% dos brasileiros, as falas do presidente prejudicam em algum grau o andamento do governo — para 49%, elas atrapalham muito.

As diferentes facetas do governo Bolsonaro aparecem em um levantamento encomendado por VEJA ao Instituto FSB Pesquisa sobre a avaliação da gestão, dos principais pontos de sua agenda e do desempenho do presidente.

Há um Jair Bolsonaro apoiado pela maioria, que ostenta índices positivos de avaliação, a ponto de se colocar em condições de sonhar com um segundo mandato, e consegue alimentar no eleitor uma expectativa de desfecho positivo para sua administração, a despeito de problemas graves que persistem no país, como o desemprego. Mas uma parte de Bolsonaro é reprovada com força pelos brasileiros — até entre os que o apoiam. Curiosamente, é a porção polêmica da personalidade do capitão, a mesma que o ajudou a chegar ao poder como o único capaz de “peitar” o PT e o establishment político. Funcionou na campanha, mas não faz o mesmo sucesso agora.