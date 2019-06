Pesquisa Ibope mostra aumento da insatisfação com governo Bolsonaro

Pesquisa Ibope divulgada na tarde desta quinta-feira, 27, revela que a insatisfação do eleitorado com o governo de Jair Bolsonaro (PSL) aumentou entre abril e junho e é a pior desde o início de seu mandato. O percentual de pessoas que avaliam o governo como “ruim/péssimo’ subiu de 27% em abril para 32% em junho – a variação ficou acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com o Ibope, o percentual de pessoas que avaliam o governo como “ótimo/bom” caiu de 35% em abril para 32% em junho e como regular, aumentou de 31% para 32% – as duas variações ocorreram dentro da margem de erro.

Já o número de pessoas que não confiam no presidente também cresceu de 45% para 51% no mesmo período, enquanto as pessoas que desaprovam a maneira de governar de Bolsonaro subiu de 40% para 48%.

O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 20 e 23 de junho.

Veja os números da última pesquisa:

Avaliação do governo Jair Bolsonaro

Ótimo/Bom: 32%

Regular: 32%

Ruim/Péssimo: 32%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Aprovação da maneira de governar

Aprova: 46%

Desaprova: 48%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Confiança no presidente Jair Bolsonaro

Confia: 46%

Não confia: 51%

Não sabe/Não respondeu: 3%