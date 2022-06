Pesquisa Genial/Quaest: Se eleição fosse hoje, Lula venceria no 1º turno

A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta manhã, mostra um cenário animador para o ex-presidente Lula (PT). Se a eleição fosse hoje, o petista venceria no primeiro turno. No cenário estimulado, quando são apresentados ao entrevistado todos os candidatos, ele aparece com 47%, ante 29% de Jair Bolsonaro (PL). Em comparação com o levantamento de maio, o petista oscilou um ponto para cima, enquanto o atual mandatário caiu dois.

O restante do cenário ficou assim: Ciro Gomes (PDT), 7%; André Janones (Avante), 2%; Simone Tebet (MDB), 1%; e Pablo Marçal (Pros), 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Caso tenha segundo turno, o resultado de hoje mostra Lula com 54%, contra 32% de Bolsonaro. Outro dado animador para o candidato do PT é o observado na pesquisa espontânea, quando os nomes dos postulantes não são apresentados ao entrevistado. O petista passou de 28% para 32%, enquanto o principal adversário oscilou de 22% para 20%.

“Dois dados são sintomáticos para explicar o sentimento do eleitor neste momento: 54% disseram que o governo Bolsonaro está pior do que esperavam e só 18% consideram que está melhor”, aponta Felipe Nunes, diretor da Quaest. “Perguntamos ainda em que governo o eleitor acha que as pessoas conseguiam comprar mais com o seu salário, e 62% responderam que foi em administrações Lula. Ou seja, do lado de Bolsonaro, há a percepção de desapontamento. Do lado de Lula, uma boa lembrança. Essa diferença explica o resultado.”

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 2 e 5 de junho em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. Está registrada no TSE sob o protocolo BR-03552/2022.