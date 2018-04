Paulo Maluf é internado em hospital em São Paulo

O deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) foi internado, na tarde desta sexta-feira (6), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação de internação foi protocolada na Vara de Execuções Penais da capital pelos advogados de defesa Ricardo Tosto, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e Jorge Nemr.

De acordo com o médico particular de Maluf, Sérgio Carlos Nahas, ele está sendo examinado pelo ortopedista Roberto Basile, o urologista Miguel Srougi, e o pneumologista Ronaldo Kairalla. “O deputado sofre de broncopneumonia aspirativa, atrofia de membros inferiores com distúrbio de marcha devido a compressão de raízes nervosas na região lombar da coluna vertebral e encontra-se debilitado com perda de força muscular”, diz Nahas. Maluf também está em tratamento de um câncer de próstata.

No final de março, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar ao parlamentar, que cumpria pena no Presídio da Papuda, em Brasília, por ter sido condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. A decisão liminar será analisada na próxima quarta-feira (11) pelos demais ministros do STF.