‘Pátria amada Brasil’ será slogan do governo federal na gestão Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, na noite desta sexta-feira, 4, o slogan do governo federal sob a sua gestão. A partir de agora, o lema que encerra as comunicações do governo federal será “Pátria amada brasil”, em substituição a “Ordem e progresso”, que era adotado no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Junto com o slogan, foi divulgada a nova logomarca do governo. Trata-se de uma reprodução da bandeira nacional com o losango amarelo, o círculo azul e a faixa branca parcialmente sobrepostos por outra faixa em verde, proporcionando a impressão de uma espécie de nascer do dia.

Um competente trabalho da SECOM onde expõe a nova logo marca do Governo Federal. A parte mais importante é que a divulgação está sendo lançada na internet com custo zero, economizando mais de R$1,4 mi aos cofres públicos, se a ação fosse realizada pelos canais tradicionais de TV. pic.twitter.com/k2JziUx1C0 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 4, 2019

Na mensagem de divulgação, um vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência, Bolsonaro defende a tese de que os brasileiros votaram “para resgatar o Brasil”. “Fomos às urnas para escolher um novo Brasil, sem corrupção, sem impunidade, sem doutrinação nas escolas e sem a erotização das nossas crianças”, completa o texto da gravação, publicada na conta do presidente no Twitter.

Bolsonaro exaltou o fato de ter feito a ação de lançamento da logomarca nas redes sociais e não nos canais de televisão. Ele estima ter economizado, com a medida, 1,4 milhão de reais.

