Partidos lançam candidatos a prefeito; veja os concorrentes nas capitais

Terminado o prazo para a realização das convenções partidárias na quarta-feira, 16, os partidos lançaram 313 candidatos para concorrer a prefeito nas 26 capitais de estado, uma média de 12 por cidade, nas eleições de novembro deste ano.

São Paulo e Rio de Janeiro tem, cada um, quatorze nomes na disputa, mas não são as cidades com mais candidatos – o topo da lista está com Porto Velho (RO), que tem dezessete. Também na Região Norte, a cidade de Rio Branco é a que tem menos concorrentes na disputa pela prefeitura: sete.

Os partidos têm agora até o dia 26 de setembro para entregarem aos tribunais regionais eleitorais (TREs) os pedidos de inscrição dos candidatos – até lá, é possível ainda que algum partido desista da candidatura. Nesse mesmo dia, a Justiça Eleitoral começa a checar se algum nome está inelegível.

No dia seguinte, já passa a ser permitida a publicidade eleitoral nas ruas e na internet. A propaganda no rádio e na TV começa no dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro. A votação do primeiro turno ocorre no dia 15 de novembro – antes, estava prevista para 4 de outubro, mas foi adiada em razão do da pandemia do novo coronavírus. O segundo turno será em 29 de novembro.

Veja abaixo todos os candidatos a prefeito nas capitais

ARACAJU

Alexis Pedrão (PSOL)

Almeida Lima (PRTB)

Danielle Garcia (Cidadania)

Edvaldo Nogueira (PDT)

Georlize Teles (DEM)

Gilvaní Santos (PSTU)

Juraci Nunes (PMB)

Lúcio Flávio (Avante)

Márcio Macedo (PT)

Paulo Márcio (Democracia Cristã)

Rodrigo Valadares (PTB)

BELÉM

José Priante (MDB)

Gustavo Sefer (PSD)

Thiago Araújo (Cidadania)

Cássio Andrade (PSB)

Cleber Rabelo (PSTU)

Edmilson Rodrigues (PSOL)

Everaldo Eguchi (Patriota)

Guilherme Lessa (PTC)

Mário Couto (PRTB)

Vavá Martins (Republicanos)

Jeferson Lima (Progressitas)

BELO HORIZONTE

Alexandre Kalil (PSD)

João Vítor Xavier (Cidadania)

Áurea Carolina (PSOL)

Rodrigo Paiva (Novo)

Wendel Mesquita (Solidariedade)

Bruno Engler (PRTB)

Nilmário Miranda (PT)

Luisa Barreto (PSDB)

Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Fabiano Cazeca (Pros)

Igor Timo (Podemos)

Wanderson Rocha (PSTU)

Cabo Xavier (PMB)

Marília Garcia (PCO)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Wadson Ribeiro (PCdoB)

BOA VISTA

Fábio Almeida (PSOL)

Antonio Nicoletti (PSL)

Gerlane Baccarin (Progressistas)

Arthur Henrique (MDB)

Ottaci Nascimento (Solidariedade)

Luciano Castro (PL)

Isamar Ramalho (Podemos)

Shéridan Oliveira (PSDB)

Linoberg Almeida (Rede)

Shaolyn Gomes (PMN)

CAMPO GRANDE

Dagoberto Nogueira (PDT)

Esacheu Nascimento (Progressistas)

Guto Scarpanti (Novo)

João Henrique (PL)

Loester Trutis (PSL)

Marcelo Bluma (PV)

Marcelo Miglioli (Solidariedade)

Márcio Fernandes (MDB)

Marquinhos Trad (PSD)

Pedro Kemp (PT)

Sérgio Harfouche (Avante)

Cris Duarte (PSOL)

Paulo Matos (PSC)

Sidneia Tobias (Podemos)

Thiago Assad (PCO)

CUIABÁ

écio Rodrigues (PSL)

Emanuel Pinheiro (MDB)

Gilberto Lopes (PSOL)

Gisela Simona (Pros)

Julier Sebastião (PT)

Paulo Henrique Grando (Novo)

Roberto França (Patriota)

Abílio Júnior (Podemos)

CURITIBA

Camila Lanes (PC do B)

Carol Arns (Podemos)

Christiane Yared (PL)

Diogo Furtado (PCO)

Eloy Casagrande (Rede)

Fabiano dos Santos (PMB)

Fernando Francischini (PSL)

Goura (PDT)

João Arruda (MDB)

João Guilherme de Moraes (Novo)

Letícia Lanz (PSOL)

Marisa Lobo (Avante)

Paulo Opuszka (PT)

Rafael Greca (DEM)

Renato Mocellin (PV)

Samara Garratini (PSTU)

José Maria Boni (PTC)

FLORIANÓPOLIS

Gean Loureiro (DEM)

Angela Amin (Progressistas)

Elson Pereira (PSOL)

Gabriela Santetti (PSTU)

Helio Bairros (Patriota)

Orlando Silva (Novo)

Pedro Silvestre (PL)

Ricardo Vieira (Solidariedade)

Alexander Brasil (PRTB)

Jair Fernandes (PCO)

FORTALEZA

Luizianne Lins (PT)

Professor Anízio (PCdoB)

Célio Studart (PV)

Heitor Férrer (Solidariedade)

Heitor Freire (PSL)

Renato Roseno (PSOL)

Sarto Nogueira (PDT)

Capitão Wagner (Pros)

Paula Colares (Uinidade Popular)

Samuel Braga (Patriota)

GOIÂNIA

Adriana Accorsi (PT)

Alysson Lima (Solidariedade)

Cristiano Cunha (PV)

Cristina Lopes (PL)

Elias Vaz (PSB)

Fábio Júnior (Unidade Popular)

Gustavo Gayer (Democracia Cristã) – 27

Maguito Vilela (MDB) – 15

Manu Jacob (PSOL) – 50

Major Araújo (PSL) – 17

Samuel Almeida (Pros) – 90

Talles Barreto (PSDB) – 45

Vanderlan Cardoso (PSD) – 55

Virmondes Cruvinel (Cidadania) – 23

Antônio Neto (PCB)

JOÃO PESSOA

Anísio Maia (PT)

Carlos Monteiro (Rede)

Cícero Lucena (Progressistas)

Edilma Freire (PV)

João Almeida (Solidariedade)

Nilvan Ferreira (MDB)

Pablo Honorato (PSOL)

Rafael Freire (Unidade Popular)

Rama Dantas (PSTU)

Raoni Mendes (DEMs)

Ricardo Coutinho (PSB)

Ruy Carneiro (PSDB)

Wallber Virgolino (Patriota)

MACAPÁ

João Alberto Capiberibe (PSB)

Marcos Roberto (PT)

Antônio Cirilo (PRTB)

Antonio Furlan (Cidadania)

Patrícia Ferraz (Podemos)

Gianfranco Gusmão (PSTU)

Guaracy Júnior (PSL)

Haroldo Iran (PTC)

Josiel Alcolumbre (DEM)

Paulo Lemos (PSOL)

MACEIÓ

Alfredo Gaspar (MDB)

Cícero Almeida (Democracia Cristã)

Cícero Filho (PCdoB)

Corintho Campelo (PMN)

Davi Davino Filho (Progressistas)

João Henrique Caldas (PSB)

Josan Leite (Patriota)

Lenilda Luna (Unidade Popular)

Ricardo Barbosa (PT)

Valéria Correia (PSOL)

MANAUS

Alfredo Nascimento (PL)

Amazonino Mendes (Podemos)

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

Chico Preto (Democracia Cristã)

Coronel Menezes (Patriota)

David Almeida (Avante)

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

José Ricardo (PT)

Marcelo Amil (PCdoB)

Ricardo Nicolau (PSD)

Romero Reis (Novo)

NATAL

Afrânio Miranda (Podemos)

Álvaro Dias (PSDB)

Kelps Lima (Solidariedade)

Jean Paul Prates (PT)

Hermano Morais (PSB)

Fernando Pinto (Novo)

Rosália Fernandes (PSTU)

Nevinha Valentim (PSOL)

Jaidy Oliver (Democracia Cristã)

Carlos Alberto (PV)

Sérgio Leocádio (PSL)

Coronel Hélio Oliveira (PRTB)

Fernando Freitas (PCdoB)

Coronel André Azevedo (PSC)

PALMAS

Gil Barison (Republicanos)

Ivory de Lira (PCdoB)

Marcelo Lelis (PV)

Júnior Geo (Pros)

Tiago Amasha (PSB)

Osires Damaso (PSC)

Ataídes Oliveira (PP)

Max Dornellys (PTC)

Alan Barbiero (Podemos)

Cinthia Ribeiro (PSDB)

João Bazzoli (PSOL)

João Vilela (PT)

Vanda Monteiro (PSL)

PORTO ALEGRE

Nelson Marchezan Jr (PSDB)

Manuela D’Ávila (PCdoB)

José Fortunati (PTB)

Sebastião Melo (MDB)

Gustavo Paim (PP)

Juliana Brizola (PDT)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Valter Nagelstein (PSD)

João Derly (Republicanos)

Montserrat Martins (PV)

Rodrigo Maroni (Pros)

Júlio Flores (PSTU)

Luiz Delvair (PCO)

PORTO VELHO

Breno Mendes (Avante)

Cristiane Lopes (PP)

Edvaldo Soares (PSC)

Eyder Brasil (PSL)

Geneci Gonçalves (PSTU)

Hildon Chaves (PSDB)

Leonel Bertolin (PTB)

Lindomar Garçom (Republicanos)

Mauro Ronaldo Flores (Solidariedade)

Nascimento da Silva (PSOL)

Ramon Cujuí (PT)

Ruy Motta (PDT)

Samuel Costa (PCdoB)

Ted Wilson (PRTB)

Vinícius Miguel (Cidadania)

Williames Pimentel (MDB)

RECIFE

Alberto Feitosa (PSC)

Carlos Andrade Lima (PSL)

Charbel Maroun (Novo)

Cláudia Ribeiro (PSTU)

João Campos (PSB)

Marco Aurélio (PRTB)

Marília Arraes (PT)

Mendonça Filho (DEM)

Patrícia Domingos (Podemos)

Thiago Santos (Unidade Popular)

Victor Assis (PCO)

RIO BRANCO

Daniel Zen (PT)

Jamyl Asfury (PSC)

Jarbas Soster (Avante)

Minoru Kinpara (PSDB)

Roberto Duarte (MDB)

Socorro Neri (PSB)

Tião Bocalom (Progressistas)

RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes (DEM)

Marcelo Crivella (Republicanos)

Martha Rocha (PDT)

Benedita da Silva (PT)

Clarissa Garotinho (Pros)

Hugo Leal (PSD)

Fred Luz (Novo)

Glória Heloíza (PSC)

Renata Souza (PSOL)

Paulo Messina (MDB)

Cyro Garcia (PSTU)

Eduardo Bandeira de Mello (Rede)

Luiz Lima (PSL)

Suêd Haidar (PMB)

SALVADOR

Bruno Reis (DEM)

Sargento Isidório Santana (Avante)

Olívia Santana (PCdoB)

Major Denice Santiago (PT)

João Carlos Bacelar (Podemos)

Cezar Leite (PRTB)

Hilton Coelho (PSOL)

Celsinho Cotrim (Pros)

Rodrigo Pereira (PCO)

SÃO LUÍS

Adriano Sarney (PV) – 43

Bira do Pindaré (PSB) – 40

Duarte Júnior (Republicanos) – 10

Eduardo Braide (Podemos) – 19

Franklin Douglas (PSOL) – 50

Hertz Dias (PSTU) – 16

Jeisael Marx (Rede) -18

Neto Evangelista (DEM) – 25

Rubens Pereira Jr. (PCdoB) – 65

Yglésio Moyses (PROS) – 90

Carlos Madeira (Solidariedade)

Silvio Antonio (PRTB)

SÃO PAULO

Celso Russomanno (Republicanos)

Bruno Covas (PSDB)

Márcio França (PSB)

Guilherme Boulos (PSOL)

Andrea Matarazzo (PSD)

Jilmar Tatto (PT)

Arthur do Val (Patriota)

Levy Fidelix (PRTB)

Joice Hasselmann (PSL)

Vera Lúcia (PSTU)

rlando Silva (PCdoB)

Filipe Sabará (Novo)

Antonio Carlos (PCO)

Marina Helou (Rede)

TERESINA

Diego Melo (Patriota)

Fábio Abreu (PL)

Fábio Novo (PT)

Fábio Sérvio (PROS)

Gervásio Santos (PSTU)

Gessy Fonseca (PSC)

José Pessoa Leal (MDB)

Kleber Montezuma (PSDB)

Lucineide Barros (PSOL)

Mário Rogério (Cidadania)

Pedro Laurentino (Unidade Popular)

Simone Pereira (PSD)

VITÓRIA

Fabrício Gandini (Cidadania)

Sergio Sá (PSB)

João Coser (PT)

Capitão Lucinio Assumção (PSL)

Halpher Luiggi (PL)

Coronel Nylton Rodrigues (Novo)

Gilberto Campos (PSOL)

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Mazinho dos Anjos (PSD)

Neuzinha de Oliveira (PSDB)

Namy Chequer (PCdoB)