Partidos gastaram quase R$ 1 milhão para promover candidatos no YouTube

Quatro partidos que estão no centro da disputa eleitoral deste ano gastaram até agora quase R$ 1 milhão com a compra de anúncios no Youtube para turbinar a imagem dos candidatos que pretendem lançar para a corrida presidencial de 2022. As legendas que adotaram essa estratégia por enquanto foram o PL, do presidente Jair Bolsonaro, o PT, do ex-presidente Lula, o PDT, do ex-ministro Ciro Gomes. e o União Brasil, do deputado federal Luciano Bivar. Juntas, essas legendas vão veicular conteúdos publicitários que poderão ser exibidos mais de 115 milhões de vezes.

Essas informações estão disponíveis em uma plataforma desenvolvida pelo Google. A ferramenta revela os gastos dos partidos com esse tipo de publicidade desde novembro do ano passado.

A sigla que mais apostou na compra de anúncios foi o PL. Do ano passado até agora, a agremiação gastou pelo menos R$ 677 mil a fim de promover a imagem do ex-capitão nos intervalos de exibição entre um vídeo e outro no Youtube. O fato de encabeçar essa lista revela, dentre outras coisas, que o PL está empenhado em tentar recuperar o prestígio de Bolsonaro, sobretudo na internet, onde o presidente consolidou boa parte de sua base popular.

Segundo o Google, a maior parte das ações patrocinadas pelo PL foi veiculada durante dois dias, a contar de sábado, 23. As 15 peças produzidas pela legenda do ex-capitão tinham previsão de serem exibidas quase 82 milhões de vezes. Atualmente, Bolsonaro aparece em segundo lugar em todas as pesquisas.

A campanha de Lula, o líder das pesquisas, foi a que menos investiu até agora em anúncios no Youtube. Desde de novembro de 2021, o Google aponta que o PT gastou R$ 64 mil com a divulgação de 10 vídeos. A previsão é de que as peças publicitárias sejam exibidas ao menos 7,2 milhões de vezes, o que também seria o menor alcance em relação às ações encomendadas pelos outros partidos.

Em segundo lugar no ranking, figura por ora o União Brasil. Com gastos de cerca de R$ 108,5 mil, o partido, que deve lançar a candidatura de Bivar, impulsionou a divulgação de 11 vídeos no Youtube na tentativa de popularizar o nome do dirigente da legenda. A iniciativa deve render por volta de 14,6 milhões de exibições ao União Brasil, a maior agremiação política do país, e ocorre no momento em que o parlamentar derrapa nas pesquisas. Nos levantamentos mais recentes, Bivar não ultrapassa 1% das intenções de voto.

Quem também adotou a estratégia de investir nesse tipo de propaganda foi o PDT, cujo candidato é Ciro Gomes. Em terceiro lugar na corrida eleitoral, segundo as pesquisas, o ex-ministro é estrela de 16 peças publicitárias desenvolvidas pelo seu partido que são impulsionadas na internet. O PDT gastou até aqui aproximadamente R$ 98,5 mil a fim de fazer com que os vídeos atinjam a marca de 11,46 milhões de exibições. A investida de Ciro e da legenda nesse tipo de ação também acontece no momento em que o ex-ministro tenta, de uma vez por todas, viabilizar seu nome nas eleições presidenciais. Até agora, ele não bateu os dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto.

“Uma das coisas que mais chama a atenção é perceber que os partidos de esquerda estão tentando competir nessa linguagem que, nas eleições de 2018, foi muito decisiva para o sucesso de Bolsonaro. É como se, em 2018, tivessem inaugurado um novo campo de disputa política, um outro meio de atingir o eleitorado. Agora todo mundo está tentando jogar o mesmo jogo”, afirmou Glauco Peres, professor de ciências políticas da Universidade de São Paulo (USP).